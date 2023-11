CERVETERI - Piazza Santa Maria, piazza Aldo Moro, piazza Risorgimento, il Belvedere e piazza dei Tarquini avranno presto tutte la stessa tipologia di arredi: dalle panchine alle fioriere passando per i cestini dei rifiuti ai dissuasori che saranno installati. Tutto grazie al finanziamento ottenuto dall'amministrazione comunale etrusca relativamente alla legge per la valorizzazione dell'Etruria Meridionale.

«Si tratta di fondi stanziati dalla Regione - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - che consentieranno interventi di valorizzazione dei centri storici, legati dunque al turismo e alla promozione dell'Etruria Meridionale».

IN ARRIVO LA PRIMA TRANCHE DEI FONDI

L'ok alla prima tranche del finanziamento (si parla di 138mila euro complessivi) è arrivata proprio nei giorni scorsi. «Con queste risorse andremo ad acquistare gli arredi per riqualificare l'area». Gli arredi saranno uguali per tutti. Obiettivo: «Tessere il racconto del nostro centro storico - ha detto ancora il primo cittadino - a chi arriva a piazza Aldo Moro e si sposta dentro le mura della città».

Ma non solo: «Vorremmo proseguire con questo progetto anche all'interno dei borghi come il Sasso, Ceri e Borgo San Martino così da dare un segno forte della nostra storia».

