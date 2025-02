«Nel 2020 Fratelli d’ Italia ripulì spontaneamente il fontanile di piazzale Gramsci, che era oggetto di vandalismi e degrado. Abbiamo ancora negli occhi le immagini di una libreria lasciata dentro il fontanile. Oggi non ci sono mobili lasciati, come fosse una discarica, ma tanta immondizia e degrado». A dirlo la consigliera FdI, Laura Allegrini.

«Fratelli d’Italia chiede che il Comune restituisca subito dignità al bellissimo fontanile che ci ricorda la storia di quella parte di città - prosegue Allegrini - La fontana era infatti nel parco della Villa Bonaparte, che si estendeva dietro a Piazzale Gramsci. A fianco del parco cittadino, detto Prato Giardino, sorgeva infatti l’allora Villa Borghese, il luogo in cui risiedette la principessa Letizia Cristina, figlia di Luciano Bonaparte e nipote di Napoleone e dell’altrettanto famosa Paolina Borghese. Il fontanile è l’unica cosa che resta della lunga e significativa storia di quel tratto di Viterbo. Far finta di non vedere - conclude Allegrini - è un vero delitto»