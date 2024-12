CIVITAVECCHIA – Il comune di Civitavecchia punta sulle “Botteghe storiche”. È stato, infatti, approvato ed è online sull’albo pretorio il bando per il riconoscimento delle botteghe e delle attività storiche presenti sul territorio di Civitavecchia, finalizzato all’iscrizione nell’apposito elenco regionale. L’assessore alle Attività produttive, Enzo D’Antò, ha annunciato l’intenzione di candidare il mercato locale per ottenere il prestigioso titolo, con la scadenza per la presentazione fissata al 31 ottobre. «Dopo anni di opportunità perse, abbiamo deciso di partecipare al bando per il riconoscimento delle botteghe storiche - ha dichiarato D’Antò -. Questo passo permetterà non solo al mercato, ma anche alle altre attività storiche, di aprirsi a nuove opportunità».

L’iter, che prevede una documentazione articolata, mira non solo a preservare il patrimonio culturale e commerciale di Civitavecchia, ma anche a garantire supporto economico alle attività locali aperte da più di cinquanta anni senza aver mai cambiato sede o tipologia di attività, per altre si arriva a 70 anni ma tutte le indicazioni necessarie sono pubblicate sull’avviso.

Le “botteghe storiche” riconosciute potranno infatti accedere a bandi dedicati e a finanziamenti che potranno essere utilizzati per l’adeguamento e il miglioramento delle strutture. Anche Confcommercio Litorale Nord, rappresentata dal vicepresidente Cristiano Avolio, appoggia l’iniziativa: «Supporteremo i nostri associati e tutte le aziende interessate per centrare questo obiettivo che valorizzerà il territorio».

Luigia Melaragni, della Cna di Civitavecchia e Viterbo, ha evidenziato come il bando rispecchi la capacità di resilienza delle imprese locali, che in molti casi operano da più di cinquant'anni. Annualmente vengono stanziati fondi dedicati per la promozione e il recupero delle botteghe storiche e questo riconoscimento sarà una risorsa fondamentale per preservare e valorizzare le eccellenze del territorio.

