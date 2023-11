CIVITAVECCHIA – Il capogruppo di Fratelli d'Italia Raffaele Cacciapuoti comunica la firma della delibera con la quale il comune di Civitavecchia ha aderito alla piattaforma “Cude”, al fine di agevolare la mobilità su tutto il territorio nazionale per le persone titolari di “Contrassegno unificato disabili europeo” e snellire il carico burocratico degli uffici comunali.

«È una banca dati unica che semplifica gli spostamenti per le persone disabili» spiega il consigliere Cacciapuoti, «un progetto al quale abbiamo aderito affinché i disabili titolari di auto non abbiano più l’obbligo di comunicare l'ingresso nelle aree a traffico limitato o nelle strade e corsie dove vigono divieti e limitazioni, anche se si spostano in un Comune diverso da quello di residenza. Ringrazio l’assessore Deborah Zacchei, sempre disponibile e sensibile nel promuovere i diritti e l’inclusione delle persone disabili, e gli uffici comunali che stanno concludendo l’iter. Auspico che con quest’atto il nostro Comune possa essere d’esempio ad altre realtà per migliorare l'accessibilità dei servizi pubblici e garantire a tutti pari opportunità».

Modalità e documenti necessari per la richiesta del codice univoco associato al Cude verranno comunicati a breve.

