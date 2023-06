CIVITAVECCHIA – Undici milioni di euro, uno per quest’anno, un altro per il 2024 e 9 per il 2025, con i fondi del Pnrr. È il piano di investimenti pluriennale illustrato dall’assessore Monica Picca a sostegno della delibera approvata dalla maggioranza in consiglio comunale per l’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune degli immobili di uso pubblico all’interno di Borgata Aurelia, dal vecchio proprietario Marzano.

«Si tratta di 7 ettari di terreno, con strade senza marciapiedi, segnaletica orizzontale e illuminazione - ha spiegato Picca - nella zona insistono un locale adibito a palestra, 25 edifici e sulle aree interessate sono residenti circa 255 persone. Il nostro interesse è quello di acquisire gratuitamente la proprietà per valorizzare l’area e procedere alla riqualificazione di un ambito cittadino oggi nel degrado». Un “evento storico”, come l’ha definito il sindaco Tedesco; “un regalo a Marzano, inadempiente in tutti questi anni” ha controbattuto Marco Piendibene dal Pd, con l’opposizione che ha espresso dubbi sulla manovra, soprattutto in metito proprio ad una mancata convenzione con Marzano, a somme sproporzionate rispetto allo stato della città e al fatto che gli impegni economici vadano ad incidere sulle prossime amministrazioni. Dopo l’approvazione della delibera, il delegato Lucarelli ha ringraziato l’amministrazione, per l’importante passo in avanti «che il quartiere - ha spiegato - attendeva da quarant’anni».

Approvata poi, su richiesta della consigliera Fabiana Attig, l’istituzione di una commissione consiliare speciale di indagine in merito alla verifica del contratto di servizio della società Euro&Promos.