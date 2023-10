FIUMICINO - «Da lunedì 30 ottobre importanti novità per le persone anziane, con problemi di deambulazione o che vogliono recarsi a far visita ai propri cari defunti al Cimitero Santa Ninfa di Focene. Le navette, infatti, transiteranno all’interno del sedime cimiteriale».

È quanto afferma l’assessore all’Edilizia, Trasporti e Ater Angelo Caroccia, aggiungendo che «L’Amministrazione comunale ha voluto fortemente questo potenziamento della corsa bus visto che attualmente l’ingresso alle vetture è vietato».

Non sono state poche, infatti, nel corso degli anni le lamentele da parte di cittadini anziani che rinunciavano ad adare a trovare i prori cari defunti proprio perché il cimitero è molto vasto e tanta era la strada da fare per raggiungere i luoghi di sepoltura.

«Questa novità - sottolinea l’assessopermetterà agli anziani di arrivare in prossimità del luogo di sepoltura o del fornetto dove riposano i loro cari, in quanto sono previste 5 fermate lungo il tragitto. L’intervento si è reso necessario non solo per accontentare le richieste dei nostri cittadini ma anche prendendo in considerazione le dimensioni crescenti del cimitero.

La linea che transiterà all’interno del cimitero sarà la linea 7 (con partenza dal capolinea di Foce Micina) che con 2 corse la mattina e 2 il pomeriggio seguirà la seguente tabella oraria impostata dall’Assessorato ai Trasporti:

-Capolinea Via Foce Micina: 8:20 – 10:20 – 14:00 – 15:40.

Per il ritorno si potrà utilizzare la stessa navetta con i citati orari, oppure utilizzare la navetta della linea 1 in transito davanti al cimitero. La linea sarà attiva tutti i giorni, escluso il Giovedì (giorno di chiusura del cimitero), fatta eccezione per Giovedì 2/11 durante il quale le corse saranno garantite”.

«La linea 7, – aggiunge l’assessore Caroccia – prima della partenza dal capolinea, effettuerà il consueto percorso circolare riportato qui di seguito: -Sede Comune via Portuense, via Torre Clementina, via della Pesca, via Ippolito Saviani, Capolinea via Foce Micina e S. Ninfa fermandosi anche su Coccia di Morto. Per quanto riguarda il cimitero di Maccarese, la linea di riferimento è la 18, per quello di Palidoro la 15 e per il cimitero monumentale di via Portuense le linee 2 e 9, secondo gli orari delle linee invernali», conclude Caroccia.