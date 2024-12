Commissione regionale speciale Giubileo 2025: a Viterbo pioggia di interventi di riqualificazione pubblica.

Si è tenuta ieri mattina a Viterbo, presso la sala riunioni del palazzo vescovile di Viterbo, una seduta della commissione regionale, nata un anno fa, che ha il compito di coordinare tutti gli aspetti legati al prossimo anno giubilare.

Il presidente Giorgio Simeoni e la vicepresidente Maria Chiara Iannarelli hanno moderato il confronto con tutte le autorità civili e religiose presenti. Sono stati snocciolati tutti gli interventi previsti nei prossimi mesi in vista del Giubileo e possibili grazie ai fondi regionali che saranno su tre direttrici: opere pubbliche, viabilità e sanità. «A Viterbo e nei comuni della sua provincia - ha detto Simeoni - sono previsti numerosi interventi di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici, quali: il restauro delle mura civiche e il completamento delle ex Scuderie Papali di Piazza Sallupara; il completamento, il restauro e l’allestimento del polo culturale nella ex chiesa di Sant’Orsola; il completamento e la riqualificazione pensilina piazza del Sacrario. Tra gli interventi tesi alla valorizzazione dei cammini religiosi sono inoltre previsti investimenti per i cammini dei pellegrini, al cui interno è contemplata anche la Via Francigena del Nord».

Per la viabilità Simeoni ha citato «la realizzazione di una nuova viabilità finalizzata al miglioramento dell’accessibilità al quadrante Nord del comune di Viterbo e quelli per l’efficientamento della mobilità da e verso Roma. Mi riferisco agli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche sulla ferrovia Roma-Viterbo e il rifacimento stazioni ferroviarie Roma-Viterbo».

Per la sanità, infine, Simeoni ha ricordato gli interventi «sul pronto soccorso, la Terapia Intensiva e Sub intensiva, con il potenziamento delle attrezzature, dell’ospedale Belcolle; il potenziamento delle attrezzature elettromedicali per le aree afferenti alla rete dell’emergenza dell’ospedale di Acquapendente; la manutenzione straordinaria e potenziamento delle attrezzature elettromedicali del pronto soccorso dell’ospedale di Tarquinia; la manutenzione straordinaria dell’impianto aeraulico a servizio delle aree del pronto soccorso e delle sale operatorie e il potenziamento delle attrezzature elettromedicali delle aree afferenti alle reti dell’emergenza dell’ospedale di Civita Castellana».

Dettagliato l’intervento della sindaca di Viterbo Chiara Frontini, che ha fatto distribuire un opuscolo interattivo con le credenziali per la promozione della Via Francigena. «Approfitto per parlare di fatti concreti – ha detto la sindaca – legati al Giubileo. Stiamo lavorando per la sicurezza del tracciato delle vie religiose Francigena e Romea con simboli a Viterbo che possono essere ritrovati anche a Canterbury. Ci sono due tracciati, uno possibile anche a persone con disabilità. La promozione è l’altro filone legato al Giubileo: nel 2023 abbiamo censito 9.324 presenze di pellegrini. Quindi l’accoglienza, con milioni di persone che arriveranno». La vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna ha lodato l’istituzione di una commissione regionale ad hoc per il Giubileo: «È Papa Francesco – ha detto Sberna – che ci chiede di essere audaci e innovativi e penso che la riunione di oggi di questa commissione, fatta in questa sede, con queste autorità, con il vescovo Piazza ormai parte integrante della nostra comunità, risponde pienamente a quelle parole del Papa. Il Parlamento europeo, all’articolo 17 del trattato, sul suo funzionamento, delega ai vicepresidenti un piano interreligioso: l’impegno è di monitorare chi avrà questa delega espletandola al meglio».

«Grazie alla commissione per la scelta di venire a Viterbo – ha detto il vescovo Piazza –. La dimensione universale ha bisogno anche di quella locale per percepire gli sviluppi di un’esperienza che è spirituale ma cammina sulle gambe degli uomini per essere fruibile e conoscibile a tutti. Essere a Viterbo ha glocalizzato questa esperienza in un territorio che guarda al futuro con speranza».

Il consigliere regionale Sabatini ha invece lodato l’impegno della commissione giubilare di cui, lui. È uno dei primi promotori e fautore dell’inserimento di Viterbo in tutte le fasi del lavoro dei membri in vista degli eventi del 2025. All’incontro, oltre ai membri della commissione Giubileo 2025, di cui fa parte il consigliere regionale viterbese Daniele Sabatini, hanno preso parte il vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza; il vescovo di Civita Castellana Marco Salvi; la vicepresidente del parlamento europeo Antonella Sberna; il presidente della Provincia, Alessandro Romoli; la sindaca, Chiara Frontini; il prefetto Gennaro Capo; il consigliere regionale Giulio Zelli; il prorettore vicario dell’Unitus Alvaro Marucci.