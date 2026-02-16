CIVITAVECCHIA – Acea Ato2 comunica che, per una interruzione del flusso idrico addotto al punto di fornitura “Filtri Aurelia”, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico in alcune zone del Comune di Civitavecchia, per giovedì dalle 8 alle 23.

Di conseguenza, si potrebbero verificare mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione presso le seguenti strade/zone: Borgata Aurelia, zona La Scaglia, via Aurelia nord, zona Pantano, Sant’Agostino, zona industriale, area portuale, Punton dei Rocchi, Santa Lucia e cimitero nuovo.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe.

Per limitare i disagi ai cittadini, è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento in via Gioacchino Rossini e via Niccolò Paganini a Borgata Aurelia.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.aceaato2.a-acqua.it