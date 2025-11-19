CIVITAVECCHIA – In occasione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, che si celebra il 20 novembre, questa mattina, presso l’Aula Consiliare “Pucci”, si è svolto l’incontro con lo scrittore Daniele Mencarelli, autore di Tutto chiede salvezza. L’evento, rivolto agli studenti delle scuole superiori, ha registrato una grandissima partecipazione, confermando l’interesse e la sensibilità dei giovani verso i temi legati all’ascolto, al benessere e ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

È stato poi presentato il bando di concorso “EsplosivaMente”. L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con la Diocesi di Civitavecchia–Tarquinia, l’Associazione “Il Ponte” e APS NavigArt

«Siamo soddisfatti dell’alta partecipazione all’iniziativa. Promuovere occasioni di confronto come quella di oggi è essenziale per costruire una comunità educata al rispetto e alla tutela di più piccoli», dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Antonella Maucioni.

Il Sindaco Marco Piendibene ha sottolineato l’importanza di un lavoro quotidiano delle istituzioni: «La grande partecipazione dei ragazzi all’incontro di oggi dimostra quanto sia importante continuare a coinvolgere le scuole e l’intera comunità educativa per costruire una città che li accompagni e li valorizzi».

