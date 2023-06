CIVITAVECCHIA – «L’orrendo omicidio della diciassettenne ritrovata in un carrello della spesa nel quartiere romano di Primavalle è solo l’ultimo episodio di una serie infinita. È necessario impegnarci tutti per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, sotto ogni punto di vista: culturale e sociale, oltre che investigativo, giudiziario e politico». Così gli assessori all’Istruzione e ai Servizi sociali del Comune di Civitavecchia, Simona Galizia e Deborah Zacchei, che si dicono d’accordo con il presidente della Regione Lazio Rocca sull’apertura di un tavolo urgente. «Gli strumenti devono essere molteplici: a partire da una cultura del rispetto delle donne veicolata nelle scuole, fino al supporto psicologico e al sostegno concreto per tutte le realtà che operano in favore delle vittime di violenza di genere», spiegano nella nota.