Chiara Frontini nella top ten dei sindaci italiani con maggiore consenso. A ufficializzarlo, dati alla mano, è Il Sole 24 Ore attraverso il sondaggio Governance Poll 2025, pubblicato sull’edizione di ieri . Subito dopo la sindaca di Viterbo Chiara Frontini con il 59% di consenso, Alessandro Canelli (Novara) con il 58% e Marco Scaramellini (Sondrio) con il 57,9%.

Le interviste sono state realizzate tra il 7 aprile al 27 giugno.

Il campione è composto da 1000 elettori in ogni regione e 600 in ogni comune, disaggregati per genere, età e area di residenza.

«Viterbo ha il 59% di gradimento – spiega la sindaca Frontini - in crescita rispetto agli anni precedenti. Un dato che rappresenta una cartina al tornasole e un concreto riscontro dell’impegno e della dedizione che la nostra amministrazione sta mettendo a servizio della città. Una cartina tornasole del lavoro svolto - aggiunge la sindaca -. Ma c’è ancora molto da fare, siamo a lavoro per Viterbo e questa è l’unica cosa che conta».

Frontini migliora di sette posizioni rispetto all’anno precedente quando l’indice era sceso al 55%, ma nel 2022 era al 64,9%.

Si piazza comunque davanti a tutti i sindaci del Lazio: dietro di lei Matilde Celentano di Latina (19esima), Riccardo Mastrangeli di Frosinone (25esimo), Daniele Sinibaldi di Rieti (34esimo) e Roberto Gualtieri di Roma.