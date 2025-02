Fiera dell’Annunziata, tutto pronto per l’edizione 2025 del tradizionale e irrinunciabile appuntamento per i viterbesi. «Quella del prossimo 25 marzo sarà una fiera ancora più armonizzata rispetto alla scorsa edizione, dove già i primi miglioramenti avevano portato frutti». Le parole sono quelle della sindaca Chiara Frontini, a seguito dell’approvazione della delibera di giunta comunale n. 53 dello scorso 21 febbraio. «In vista dell’edizione 2025, l’amministrazione comunale ha ottimizzato il percorso destinato agli stand e alle bancarelle. Una decisione che tiene conto di quanto emerso lo scorso anno e il precedente. Il percorso è stato riorganizzato, cercando di ridurre al minimo gli spazi vuoti e soprattutto rendendo fruibile il parcheggio del Sacrario per chi vorrà raggiungere la fiera». Confermato il mercatino speciale su via Garibaldi, novità della scorsa edizione. «Il mercatino straordinario in via Garibaldi lo scorso anno ha dato un nuovo volto all’accesso sud della Fiera, che negli anni si è andato sempre più spopolando - dichiara il consigliere comunale delegato ai rapporti con le imprese Marco Nunzi -: abbiamo anche fatto tesoro delle indicazioni manifestate e suggerite dai cittadini e dagli operatori, per rendere la fiera più attrattiva dopo un periodo di progressivo declino». Nel dettaglio, questo il percorso interessato dalla fiera del prossimo 25 marzo: via Cavour, via Ascenzi, piazza dei Caduti, primo tratto di piazza Martiri d’Ungheria, lato pensilina (parcheggio escluso), largo B. Croce, via Marconi, piazza Verdi, via f.lli Rosselli, via Matteotti, piazza della Rocca, via Amendola, via e piazza San Faustino. Gli operatori attivi che stavano su via Garibaldi troveranno collocazione negli spazi liberi di via Cavour e gli operatori attivi che stavano in piazza Martiri d’Ungheria saranno posizionati nei posteggi della fiera rimasti liberi nell’area compresa tra via Ascenzi e piazza della Rocca, mentre via Garibaldi sarà animata da un mercatino straordinario.