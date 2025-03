CERVETERI - Novità in arrivo per la Polizia locale e per le manifestazioni e gli eventi promossi da privati.

Il consiglio comunale ha infatti «colmato un vuoto amministrativo, un aspetto della pubblica amministrazione che non avevamo ancora regolamentato», spiega il vicesindaco con delega alla Polizia locale, Riccardo Ferri. «È stato infatti approvato all’unanimità, il regolamento che norma le prestazioni a carico di terzi da parte della Polizia locale per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi privati».

«Penso sia noto e chiaro a tutti, che anche quando si svolge un evento di natura totalmente privata ma su suolo pubblico, basti pensare ad esempio alle riprese di un film, la presenza della Polizia locale è necessaria, soprattutto per ciò che concerne la viabilità. Fino ad oggi - ha spiegato ancora il vicesindaco - avevamo difficoltà come Ente a far remunerare da parte dell’organizzatore la loro prestazione lavorativa, sia quella ordinaria che straordinaria. Ora, con questo regolamento, possiamo dunque quantificare gli orari e le giornate di lavoro che sono state svolte per un determinato evento e far sì che queste siano pagate dalla produzione della manifestazione».

«L’importanza di questo regolamento –ha concluso Ferri – è duplice, perché con le risorse introitate dal privato, la Polizia Locale avrà a disposizione anche delle risorse per assumere del personale ed andare dunque a rinforzare l’organico».

