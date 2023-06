CIVITAVECCHIA – La Giunta della Regione Lazio ha approvato il Piano di Riparto delle risorse regionali per l’esercizio finanziario 2023 per gli interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dei Comuni dell’Etruria Meridionale.

Il Piano di Riparto del 2023 prevede uno stanziamento di 2 milioni di euro per interventi che coinvolgono 16 Comuni, 335.000 abitanti e un’area geografica di 1.857 km quadrati tra Civitavecchia, Fiumicino, il bacino del Lago di Bracciano e i Monti della Tolfa.

I Comuni interessati dal Piano saranno Allumiere, Bracciano, Canale Monterano, Tolfa, Manziana, Anguillare Sabazia, Trevignano Romano, Ladispoli, Cerveteri, Civitavecchia, Santa Marinella, Fiumicino, Monte Romano, Tarquinia, Tuscania e Montalto di Castro. In particolare, ad Allumiere andranno 55.448 euro, a Cerveteri 173.399 euro, a Civitavecchia 186.745 euro, a Fiumicino 338.294 euro, a Ladispoli 130.361 euro a Montalto di Castro 116.982 euro, a Santa Marinella 77.364 euro, a Tarquinia 181.366 euro e a Tolfa 94.638 euro.

«La Giunta ha approvato il Programma di interventi e il riparto delle risorse tra i soggetti attuatori su base demografica e territoriale – ha dichiarato la Vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio Roberta Angelilli – l’idea è quella di promuovere un sistema di sviluppo sostenuto da risorse pubbliche e private per dare vita a un nuovo modello di gestione del territorio, del patrimonio ambientale, del paesaggio, di salvaguardia e recupero dei beni storico-archeologici e artistici. Le risorse culturali e naturalistiche diventeranno così la principale fonte di crescita sociale ed economica, in grado di garantire uno sviluppo durevole nel tempo, attrarre nuovi investimenti e creare nuove opportunità occupazionali».

Per gli interventi e le opere è previsto anche il concorso di risorse private. Gli obiettivi del piano riguardano azioni volte alla realizzazione di interventi e opere per lo sviluppo e l’ottimizzazione della viabilità, con particolare riferimento al potenziamento della rete viaria di collegamento tra il porto di Civitavecchia e l’Aeroporto internazionale di Fiumicino con i comuni dell’entroterra dell’Etruria meridionale, nonché lo sviluppo ecosostenibile dei porti di Civitavecchia e Fiumicino. Ma anche alla realizzazione di interventi e opere per la difesa del suolo e il recupero ambientale, alla realizzazione di interventi e opere per la conservazione, la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio storico, artistico e archeologico, anche mediante l’utilizzo di moderne tecnologie finalizzate all’incentivazione e all’incremento delle attività turistiche culturali. Ed infine alla realizzazione di interventi per valorizzare e promuovere ai fini della commercializzazione, il patrimonio ittico e agroalimentare con particolare riferimento alla produzione vitivinicola e ai prodotti locali di eccellenza, favorendo lo sviluppo di imprese agricole biologiche nonché dei biodistretti ai sensi della legge regionale 11/2019.