CIVITAVECCHIA – Il parco eolico offshore al largo delle coste di Civitavecchia. È questo il tema del consiglio comunale aperto che il presidente Giancarlo Frascarelli ha convocato per il prossimo 6 marzo, con la seduta programmata per le 15 all’aula Pucci. Sarà possibile per tutti intervenire su prenotazione: coloro che intenderanno prendere la parola nel corso del dibattito, infatti, potranno fare richiesta e registrarsi presso il segretariato generale secondo le modalità che verranno indicate all’inizio dei lavori. Lunga la lista delle realtà e dei soggetti invitati a partecipare.

A partire dalla Tyrrhenian Wind Energy, la società che ha presentato un progetto per la realizzazione di un Parco eolico offshore di tipo floating al largo delle coste di Civitavecchia, composto da 27 turbine ciascuna della potenza nominale di 10 MW, per complessivi 270 MW. Chiamati a partecipare anche Tirreno Power, Enel, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e tutta la giunta, a partire dal vicepresidente Roberta Angelilli che sta coordinando il tavolo regionale sul phase out dal carbone di Torrevaldaliga nord ed il futuro sviluppo del territorio, partecipando anche al tavolo interministeriale che dovrebbe riunirsi entro poche settimane. E ancora, l’invito è arrivato anche a tutti i consiglieri regionali, tra cui chiaramente le due esponenti del territorio Marietta Tidei ed Emanuela Mari. E all’onorevole Alessandro Battilocchio, il parlamentare azzurro. E ancora al presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale Pino Musolino, a Cgil, Cisl, Uil, Usb, Cna, Federlazio, Unindustria, Legacoop.

