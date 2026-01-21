LADISPOLI – «Il rinnovo del protocollo d’intesa con il Comune di Ladispoli rappresenta un passo fondamentale per rendere i servizi di emergenza e di sicurezza realmente accessibili anche alle persone sorde. Strumenti come l’App Municipium – Polizia Locale consentono una comunicazione immediata e sicura in situazioni di emergenza, superando barriere comunicative che troppo spesso mettono a rischio l’incolumità delle persone sorde», ha commentato il presidente di Emergenza Sordi Aps, Luca Rotondi.

«Desidero ringraziare il sindaco Alessandro Grando per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso i temi dell’accessibilità e dell’inclusione, così come il delegato al progetto di inclusione sociale “Ladispoli, una città che sa ascoltare”, Marco Cecchini, e la sua collaboratrice Valentina Manca, per il lavoro concreto e costante svolto. Un ringraziamento va anche al Comandante della Polizia Locale, Danilo Virgili, con il quale, nelle prossime settimane, collaboreremo per l’attivazione operativa del servizio. Un sentito ringraziamento va inoltre a Maggioli SpA e, in particolare, al responsabile del progetto Municipium, Stefano Ciceri, per l’impegno nello sviluppo sociale dell’App Municipium, orientato a garantire accessibilità, autonomia e sicurezza alle persone sorde. Come Emergenza Sordi APS – ha concluso Rotondi – continueremo a collaborare con istituzioni e partner tecnologici affinché l’accessibilità diventi parte strutturale dei sistemi di sicurezza pubblica».