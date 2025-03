CIVITAVECCHIA – Una doppia Zona a Traffico Limitato concentrica per ridisegnare la mobilità del centro cittadino. È questa la strategia annunciata dal sindaco Marco Piendibene in consiglio comunale, un piano che promette di trasformare radicalmente l'accesso e la sosta nelle vie centrali della città. Una decisione che già fa discutere, con l'opposizione che lancia l'allarme sui possibili costi per i cittadini.

Secondo quanto illustrato dal primo cittadino, il progetto prevede due livelli di limitazione del traffico. Il primo, denominato "Ztl gialla", comprenderà un'area più ampia e sarà controllato da sistemi di rilevamento intelligenti, regolando l'accesso ai veicoli non autorizzati, compresi quelli in transito dal porto. Il secondo livello, denominato "Ztl rossa", interesserà il cuore del centro storico e sarà completamente interdetto ai non residenti, con l'eliminazione dei parcheggi a pagamento e la conversione degli stalli in sosta gratuita riservata agli autorizzati. «Abbiamo le idee chiare su cosa vogliamo per il centro città: - ha assicurato Piendibene - una mobilità sostenibile, meno auto private in circolazione, più parcheggi nelle aree limitrofe e potenziamento del trasporto pubblico locale, con navette a percorrenza continua per collegare i parcheggi periferici al centro».

Ad esprimere perplessità il capogruppo di Forza Italia, Luca Grossi, che ha definito la proposta «un salasso per migliaia di famiglie». Secondo Grossi, il rischio è che i cittadini si trovino costretti a pagare sia i parcheggi blu nelle zone esterne sia l'accesso alla Ztl, anche solo per sbrigare commissioni quotidiane. «Il sindaco ha parlato di una Ztl simile a quella di via del Corso a Roma - ha sottolineato Grossi - ma questa scelta potrebbe penalizzare fortemente chi ha necessità di entrare in centro».

Sul tema della viabilità, l'amministrazione punta anche a ridurre il traffico pesante in città, vietando l'ingresso dei mezzi pesanti dall'Aurelia vecchia. Un provvedimento che si inserisce nella più ampia strategia di decongestionamento urbano. Il sindaco ha inoltre annunciato che l'amministrazione è in attesa del via libera da parte di Anas per l'installazione dei cartelli di divieto all'ingresso nord della città, per impedire l'accesso degli autoveicoli pesanti su determinate arterie urbane.

