CERVETERI - Da quest’anno, il Comune etrusco torna nuovamente a capo del distretto socio sanitario di competenza, nel settore dei servizi sociali, gestiti in maniera integrata con il Comune di Ladispoli.

A tal fine, l'assessore alle Politiche sociali etrusco, Francesca Badini, ha comunicato agli utenti beneficiari dei contributi sulla disabilità gravissima che i fondi relativi alla mensilità di dicembre, dovranno essere richiesti ancora al Comune di Ladispoli, in quanto l'attività di liquidazione e i fondi disponibili relativi a tale mese sono ancora di loro spettanza.

Sarà invece a carico del Comune di Cerveteri l'erogazione dei contributi che partono dal gennaio 2024 in poi.

