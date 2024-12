CIVITAVECCHIA – Questa mattina il sindaco Marco Piendibene ha ospitato una delegazione di Acea Ato 2, guidata dal direttore generale Marco Salis e dal Responsabile Sostenibilità e Rapporti con il Territorio Francesco Barbaro, per discutere della gestione attuale e futura del servizio idrico cittadino. L’incontro ha rappresentato un'importante occasione per fare il punto su investimenti e progetti in corso, nonché per affrontare le criticità rilevate nella rete idrica locale.

Piendibene ha colto l'occasione per ottenere rassicurazioni in merito ad eventuali disservizi che dovessero verificarsi nel corso della stagione estiva ed ha chiesto massima attenzione rispetto alle segnalazioni già note ad Acea relativamente alle aree della città maggiormente soggette ad abbassamenti di pressione. L'azienda, per parte sua, ha confermato la volontà di realizzare al più presto l'intervento di connessione tra le due parti della rete idrica, mentre sarebbe allo studio anche l'utilizzo di un nuovo punto di accumulo, che potrebbe contribuire ad alleviare eventuali disservizi o a sopperire a momentanee carenze d'acqua. Nel corso dell'incontro si è anche chiesto alla società di valutare la possibile installazione sul territorio cittadino di altre "case dell'acqua", oltre alle tre attualmente presenti, argomento che sarà oggetto di discussione della prossima assemblea degli azionisti, prevista per i primi giorni del prossimo mese di agosto.