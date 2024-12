CIVITAVECCHIA – «Nel prendere atto del senso di responsabilità dei Consiglieri Comunali di minoranza nel garantire la partecipazione alle commissioni consiliari permanenti di pertinenza, si raccomanda a tutti di assicurare la presenza nelle commissioni prevedendo, ove necessario, la propria sostituzione nell’ambito del gruppo di appartenenza».

La lettera a firma del presidente del Consiglio comunale Marco Di Gennaro è stata inviata a tutti i consiglieri comunali, con chiaro riferimento a quelli di maggioranza. Sono loro infatti ad “avere i numeri” per il corretto svolgimento delle varie riunioni e sedute. Ma evidentemente, in questi mesi, le assenze sono state eccessive, tanto da indurre Di Gennaro a richiamare soprattutto i suoi alla presenza a Palazzo del Pincio. Ieri ad esempio è stato il vicepresidente - e quindi un consigliere di opposizione - a convocare una della commissioni, e altre volte le sedute si sono potute svolgere solo per il senso di responsabilità proprio dei consiglieri di minoranza.

E intanto si torna in consiglio comunale, con due sedute particolarmente impegnative. Si parte domani alle 14,30 con alcuni atti propedeutici al bilancio, ossia l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025-2027, una variazione di bilancio, la presa d’atto dell’accordo transattivo extragiudiziale in ordine al decreto ingiuntivo tra Comune e società Ecologia Viterbo ed il riconoscimento di un debito fuori bilancio, oltre all’approvazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’approvazione dei criteri per la determinazione del contributo straordinario. Chiusa la seduta, ci si ritrova lunedì alle 9,30 per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, il primo dell’amministrazione giallorossa guidata dal sindaco Marco Piendibene.

