CIVITAVECCHIA – Nessuna risposta dal Pincio dopo l’appello della Confcommercio sul tema dei dehors. Il presidente dell’associazione per il Litorale nord Graziano Luciani nei giorni scorsi ha acceso nuovamente i riflettori sull’imminente entrata in vigore del nuovo regolamento per i dehors chiedendo al Pincio di aprire una seria linea di dialogo e, soprattutto, di lavoro.

Attualmente l’assessore che dovrebbe occuparsi della vicenda è quello al Demanio, Monica Picca. Dal Comune ancora nessuna risposta e sono i commercianti ad alzare la voce, per scuotere l’amministrazione dall’inerzia sul tema. In un video sui social il titolare della pizzeria Red Carpet Andrea Palmieri che spiega in un video sui social come l’entrata in vigore della nuova zonizzazione andrà a creare una serie di disagi senza fine, facendo notare come basti ad esempio svoltare un angolo perché si passi da zona gialla a zona verde. Insomma una situazione paradossale che vedere diversi commercianti, con dehors a suo tempo autorizzati, rischiare di perdere migliaia di euro. Problemi simili in quasi tutte le zone centrali di Civitavecchia, insomma si rischia di andare a creare un danno non indifferente quando, come fa notare Palmieri, basterebbe prendere ad esempio Santa Marinella dove l’amministrazione ha approvato un regolamento meglio strutturato dialogando opportunamente con la Sovrintendenza. Insomma un nuovo appello per sollecitare il Pincio all’azione, prima che sia troppo tardi.

