Partenza con il fondo per le Cene dei facchini. La prima serata, ieri sera, ha fatto registrare il pienone con una fila che da oltre piazza della Morte arrivava fino a piazza del Gesù. Qui tantissimi viterbesi sono accorsi per il primo evento che segna l'avvio della settimana di avvicinamento al Trasporto del 3 settembre. Per il Sodalizio dei Facchini "è stata una serata indimenticabile. Una partecipazione straordinaria da parte della comunità, che ancora una volta ha dimostrato vicinanza e affetto. Queste serate, che ci accompagneranno fino a venerdì, hanno un obiettivo semplice ma profondo - hanno ricordato - regalare un sorriso, sostenendo insieme progetti benefici". Il ricavato delle serate sarà devoluto infatti alle associazioni benefiche. Quello di venerdì, in particolare, sarà destinato all'Unitalsi. L'obiettivo è di battere il record dello scorso anno quando furono incassati 8mila euro.

La serata di lunedì, allietata dalla sfilata di moda organizzata dalle sorelle Ziaco. Ospite d'onore Carmen Russo che ha trascinato in un esclusivo “tuca tuca” il presidente del Sodalizio, Massimo Mecarini.