LADISPOLI - C'è tempo fino al 30 ottobre per ritirare la comunicazione dei codici relativi alla carta "Dedicata a te". È stata infatti pubblicata la lista dei beneficiari della carta, individuati dall'Inps. Gli interessati non devono presentare alcuna domanda, ma sono stati individuati dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), nei limiti delle carte assegnate ad ogni singolo Comune, tra i possessori dei requisiti previsti, ordinati sulla base di specifici criteri di priorità indicati dal decreto legge. Gli utenti sono tenuti, al fine di verificare se sono beneficiari della carta “Dedicata a te”, a controllare il numero di protocollo Isee, riportato nel documento rilasciato dall’Inps. Se si è già in possesso della carta Postepay “Dedicata a te” ricevuta lo scorso anno 2023, si dovrà attendere, senza fare nulla, che venga caricato l’importo spettante nei primi di settembre. Se invece non si è in possesso della carta Postepay “Dedicata a te, ci si dovrà recare all'ufficio postale per la consegna della stessa presentando la comunicazione rilasciata dal Comune, che contiene l’abbinamento del codice fiscale al codice della carta Postepay “Dedicata a te”, comunicazione che potrà essere ritirata fino al 30 ottobre 2024 presso l'Urp dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12:30 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17:30. ©RIPRODUZIONE RISERVATA