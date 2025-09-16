CIVITAVECCHIA – Il Gestore Acea ATO 2 informa che, a seguito di un danno occorso sulla condotta adduttrice al punto di fornitura “Filtri Aurelia”, si stanno verificando abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua nelle utenze alimentate dal suddetto impianto. Acea Ato 2 ha comunicato che il ritorno alle normali condizioni di esercizio è previsto entro oggi, salvo imprevisti.

Per i casi di effettiva necessità, potrà essere predisposto un servizio sostitutivo con autobotti, richiedibile al numero verde 800.130.335.