«Il ministero dell’Istruzione del Merito ha annunciato l’approvazione di un nuovo piano per gli asili nido, con un investimento complessivo di 734,9 milioni di euro, in un’ ottica di crescita e sviluppo della prima infanzia. Di questi, oltre 8,7 milioni di euro sono destinati alla provincia di Viterbo, per ampliare significativamente il numero di posti disponibili negli asili nido, con l’obiettivo di offrire un supporto concreto alle famiglie e migliorare l’accessibilità all'istruzione sin dalla più tenera età».

Ad annunciarlo l’onorevole Rotelli, presidente della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera.

«Le risorse messe in campo - dice - derivano, in parte, da economie del precedente Piano, varato lo scorso anno, e, in misura altrettanto rilevante, da fondi ulteriori recuperati dallo stesso ministero. Sono ben 13 i comuni della nostra provincia che beneficeranno di questo fondamentale piano, tra cui Viterbo, che riceverà un finanziamento di 2,16 milioni di euro, seguito da Tarquinia e Civita Castellana con 720 mila euro ciascuno, Vitorchiano con 672 mila euro, e Corchiano e Montalto con 576 mila euro rispettivamente. Questo investimento dimostra ancora una volta l’attenzione del Governo Meloni nei confronti del nostro territorio, ed avrà effetti positivi sulla vita delle famiglie nel Viterbese».