CIVITAVECCHIA – Cinquanta candidature. Sono quelle arrivate al Pincio per i tre posti da ricoprire nel consiglio di amministrazione di Civitavecchia Servizi Pubblici. Tantissimi avvocati, esponenti politici, nomi che sono già circolati nei giorni scorsi come papabili componenti del cda, come Rita Stella o Alessio Gatti, ma anche la presidente del Codacons Sabrina De Paolis o l’ex presidente dell’Osservatorio Ambientale Ivano Iacomelli. Il sindaco ha garantito che entro i primi giorni di agosto si andrà alla definizione del nuovo consiglio di amministrazione.

Ecco tutti i nomi dei candidati:

Renato Cozzella, Roberta Donti, Annamaria Celano, Riccardo Valentini, Andrea Ferro, Marina Pergolesi, Davide Campolongo, Angela Pinti, Francesca Romana Tomaselli, Stefano Petruzziello, Fabio Bastianelli, Jenny Crisostomi, Enrico Leopardo, Massimiliano Buttaro, Tecla Izzo, Mario Iervolino, Paola Rita Stella, Cristiana Fiorentini, Tiziana Gorla, Dario Bisozzi, Patrizia Bisozzi, Lorenzo Innocenzi, Pasquale Giampaglia, Alessio Gatti, Claudio Tedeschi, Antonio Palomba, Michele Petrucci, Leonardo Roscioni, Daniele Barbieri, Fabio Angeloni, Gianluca Gori, Vincenzo Turturo, Paolo Mastrandrea, Pietro Degli Effetti, Sabrina De Paolis, Davide Capitani, Alessandro Bizzarri, Isabella Calderai, Ivano Iacomelli, Pierluigi Bianchini, Giorgio Venanzi, Alessandro Caferri, Antonio Rosati, Linda Ferretti, Patrizio Carraffa, Michele Polini, Giacomo Meschini, Antonella Antimi, Valerio Finori e Alessandro Ceccarelli.