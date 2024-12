CIVITAVECCHIA – Pochi giorni. Entro la prima settimana di agosto, infatti, il sindaco Marco Piendibene ha intenzione di nominare i nuovi componenti del consiglio di amministrazione di Civitavecchia Servizi Pubblici.

È scaduto ieri alle 12, infatti, il termine per la presentazione delle candidature per l’avviso pubblico bandito la scorsa settimana per il rinnovo dei vertici di Csp: fuori quindi il presidente Fabrizio Lungarini, ed i consiglieri Matteo Mormino e Sonia Mazzucco, e dentro i nuovi componenti nominati dall’amministrazione giallorossa.

Alcune decine i curricula arrivati a Palazzo del Pincio, come confermato dallo stesso primo cittadino. «Vedremo come procedere, in base anche al numero di candidature – ha spiegato – già il settore finanziario ne scremerà diversi». Scarsa conoscenza, poca fiducia, esperienze in altri settori, possono indirizzare la scelta. «La politica non deve entrare? – ha concluso Piendibene – continuo ad essere d’accordo. Posso avvalermi però di chi conosce la politica per fare in modo che la politica stessa non entri a Csp e che quindi chi lavora non debba avere o essere indotto ad avere tessere di partito».