CIVITAVECCHIA –

Perché i Sindaci possono revocare, facendo ricorso all’istituto dello spoil system, gli amministratori delle società partecipate, entro i primi 45 giorni dall’insediamento. Entro la prima metà di agosto, quindi, si conosceranno i nomi dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione di Civitavecchia Servizi Pubblici.

È stato infatti pubblicato un avviso pubblico per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione di Csp: ci saranno sette giorni di tempo, dalla data di pubblicazione, per presentare le proprie candidature, con il termine fissato quindi entro le ore 12 del 25 luglio prossimo.

Si richiede, in modo particolare, comprovata esperienza tecnico-amministrativa in società pubbliche e/o private, Enti pubblici e/o privati anche con ruoli di presidente, amministratore delegato e/o direttore generale, o vice direttore generale o comprovata attività professionale continuativa presso società pubbliche e/o private, Enti pubblici e/o privati. Ultime settimane quindi per il presidente Fabrizio Lungarini ed i consiglieri di amministrazione Matteo Mormino e Sonia Mazzucco che avrebbero deciso di restare fino alla decadenza dell’incarico con l’insediamento del nuovo cda.

Qualche nome inizia già a circolare: uno su tutti quello di Alessio Gatti, candidato con Italia Viva alle elezioni comunali, sostenendo al primo turno Paolo Poletti e poi schierandosi apertamente con Piendibene al ballottaggio.

