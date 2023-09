LADISPOLI - Pubblicato l'avviso per poter usufruire del contributo alle spese sostenute per la frequenza dei centri estivi ricreativi annualità 2023. Possono presentare domanda i cittadini residenti, genitori di minori di età compresa età compresa tra i 3 e i 14 anni e fino ai 21 anni per utenti diversamente abili, che hanno sostenuto le spese per iscrivere i propri figli presso centri estivi diurni, accreditati con il Comune di Ladispoli, nel periodo giugno – settembre 2023. Le istanze dovranno essere presentate entro il 20 settembre 2023.

©RIPRODUZIONE RISERVATA