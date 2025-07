Bettina Sabatini è la nuova presidente di Confagricoltura. È stata eletta all’unanimità lunedì. Contestualmente, sono stati nominati vicepresidenti, sempre per acclamazione, Giorgio Grani, Mauro Bocci e Francesco Gioacchini. Completano il comitato di presidenza: Guglielmo Ascenzi, Silvestro Parenti, Giuseppina Polidori, Mauro Favero e Antonio Parenti.

La nuova presidente, laureata in Economia e Commercio, vanta una solida esperienza nel settore agricolo e nell’ambito dell’associazionismo di categoria. Dal 2019 al 2025 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti contribuendo in modo attivo alla tutela e alla rappresentanza del comparto agricolo del territorio. Imprenditrice agricola con una visione moderna e sostenibile del settore, Bettina Sabatini è alla guida di due aziende agricole: una con sede nel Comune di Soriano nel Cimino e l’altra nei Comuni di Grosseto e Manciano. Le sue attività comprendono la coltivazione di frutta a guscio – in particolare nocciole e mandorle- la produzione di cereali, l’olivicoltura oltre allo sviluppo di un’importante realtà agrituristica, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e la multifunzionalità dell’impresa agricola. Convinta sostenitrice di un’agricoltura capace di coniugare tradizione e innovazione, la nuova presidente si propone di guidare Confagricoltura Viterbo-Rieti con una gestione attenta, inclusiva e orientata alla crescita delle imprese, mettendo al centro il valore dell’agricoltura e il radicamento nel territorio.