L’opposizione non vota il bilancio in commissione e abbandona i lavori. All’origine dello scontro la mancata presenza degli assessori e delle singole relazioni riferite alla manovra. Non ritengono esaustive quelle illustrate dagli esponenti di giunta poco prima in fase di presentazione del Dup, documento unico di programmazione. La minoranza chiede quindi di rinviare la discussione sul bilancio alla seduta in prosecuzione prevista per oggi. Ma Simone Onofri, presidente di commissione in sostituzione di Francesco Buzzi, spiega che le relazioni non ci saranno neanche oggi e che comunque è stata applicata la stessa “formula” adottata nel 2024. Inutile quindi il rinvio.

Bilancio approvato dalla maggioranza.

Ma è del tutto evidente che sul documento economico, quando approderà in consiglio, lo scontro rischia di trasformarsi in una battaglia campale che potrebbe dar luogo a una seduta fiume.

Una manovra da 136 milioni di euro. Per la precisione 135 milioni e 900mila euro; tanto vale, per l’annualità 2026, il bilancio di previsione 2026-2028 del Comune illustrato, e varato, in seconda commissione. L’organismo ha proceduto anche al via libera del Dup, riferito allo stesso triennio con stanziamenti focalizzati sul prossimo anno. Una lunga giornata di lavori, divisa in due sessioni - mattina e pomeriggio - contrassegnata da varie sospensioni a seguito delle eccezioni sollevate dall’opposizione.

Durante la seduta ogni assessore ha relazionato sugli obiettivi strategici da conseguire, o in corso di raggiungimento, nel proprio settore durante il prossimo anno. Dodici mesi delicati in quanto preparatori alla competizione elettorale del 2027 che porterà al rinnovo dell'amministrazione di Palazzo dei Priori.

L’assessore al Bilancio Elena Angiani, nell’intervento di introduzione al Dup ha ribadito il mantenimento di una «struttura basata sui doppi obiettivi, quelli strategici che rappresentano la visione dell'amministrazione per lo sviluppo della città e che abbracciano l’intero quinquennio del mandato e quelli operativi, più puntuali, che declinano gli obiettivi strategici nel triennio del bilancio di previsione». In una relazione definita «organica», l’assessora ha focalizzato gli obiettivi generali per poi lasciare spazio ai colleghi, i quali, ognuno nell'ambito delle rispettive deleghe, li hanno dettagliati legandoli agli stanziamenti di bilancio.

Capitolo Politiche sociali, in capo all’assessore Rosanna Giliberto. Particolarmente significativi, anche in termini di sostegno economico, i vari interventi a favore dei minori le cui spese sono finanziate con fondi da bilancio per una somma complessiva che si aggira attorno a 1,3 milioni di euro. Poi 1 milione 368mila per l’appalto del servizio mensa scolastica e 779mila euro per il trasporto scolastico affidato a Francigena, 260.000 euro per la nuova gestione dell’asilo di Santa Barbara e 806mila euro per i contributi alle famiglie per le rette degli asili nido. Stanziati poi 960mila euro complessivi per misure di assistenza domiciliare e di concorso alle spese per Rsa. In termini di programmazione, tra i progetti annunciati: proporre la candidatura di Viterbo a Città delle bambine e dei bambini e come Capitale del volontariato 2027.

In ambito Cultura - assessore Alfonso Antoniozzi - stanziati complessivamente 230.000 euro per convenzioni culturali e 169mila euro per l’acquisto servizi relativi alla promozione della candidatura a Capitale europea della Cultura 2033.

Cura del verde, assessore Giancarlo Martinengo: oltre 1,3 milioni annui per l’appalto biennale, avviato da quest'anno; 58mila euro per interventi non previsti in appalto; 150mila euro per sfalcio erbe dai bordi delle strade e dai marciapiedi e per il diserbo, in affidamento triennale, 300mila euro l’anno.

Lavori pubblici, titolare l’assessore Stefano Floris. Stanziati 100mila euro per rendere operativo il regolamento dei lavori in danno, approvato di recente in commissione. Per quanto riguarda i servizi cimiteriali si sta lavorando alla nuova gara per la costruzione di 100 loculi a Grotte Santo Stefano «poi si interverrà anche su Bagnaia e Viterbo, che sta giungendo a saturazione» e per la realizzazione della sala del commiato a San Lazzaro.

Alla voce Strade, oltre al mutuo di 7,6 milioni per il rifacimento del manto di circa 30 chilometri di arterie ad alta percorrenza e di accesso alla città, sono previsti circa 215mila euro per la manutenzione ordinaria. Stanziati poi circa 50mila per il restauro della fontana di piazza Erbe, con intervento entro 2026.

Emanuele Aronne, assessore alla Qualità degli spazi urbani, ha puntato sul cambio di passo in termini di efficientamento energetico e installazione impianti fotovoltaici: «A breve partono i primi impianti autoconsumo a distanza». In tema di sport sono stati fatti importanti investimenti su varie strutture: Palamalè, piscina comunale, Stadio Rocchi ma anche tramite il ricorso a mutui contratti con il Credito Sportivo, come quelli per la ristrutturazione dei campi di calcio al Murialdo a Pianoscarano. Oltre ai contributi per manifestazioni e attività sportive.

In ambito Sviluppo economico e Turismo, in capo alla sindaca Frontini, assente in commissione per impegni istituzionali, sono state fornite alcune voci e relative cifre.

85mila euro per l’affidamento del nuovo ufficio turistico, 150mila euro per i festeggiamenti di Santa Rosa 2026, stessa somma per San Pellegrino in Fiore; 50.000 euro per interventi a sostegno dello sviluppo economico e 65mila per confermare il mercatino di Natale.

Capitolo ex Comuni, assessore Katia Scardozzi, oltre ai contributi per manifestazioni che valorizzano le frazioni, si stanno predisponendo la progettazione e gli atti propedeutici alla contrazione di un mutuo di 1,2 milioni per la realizzazione di un centro polifunzionale a Grotte Santo Stefano.

Infine per quanto riguarda le deleghe in capo all'assessore Patrizia Notaristefano, la diretta interessata ha spiegato: «Si tratta di deleghe di relazioni, le cui progettualità sono legate a opportunità non facilmente programmabili».

Prima del Dup, passaggio sull'imposta di soggiorno i cui introiti per il prossimo anno sono stimati in crescita di 100mila euro, con una previsione dunque di 580mila euro.