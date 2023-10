CIVITAVECCHIA – Transenne ed operai al lavoro, in questi giorni alla Marina, tra la curiosità dei passanti. Sono infatti in corso le operazioni di smontaggio della ruota panoramica che, da gennaio scorso, è ospitata a piazza della Vita. Contratto scaduto ormai e struttura che va tolta entro il 31 ottobre.

In questi mesi, insieme alla Statua del Bacio, è stata uno degli sfondi maggiormente presenti nelle foto ricordo di turisti e crocieristi, e in tanti hanno potuto apprezzare la bellezza del lungomare dall’alto dei suoi 40 metri. ma a differenza della Statua, che rimarrà grazie al rinnovo della convenzione, a maggio scorso e per un anno, la ruota dovrà lasciare la Marina.

Nel frattempo gli uffici comunali sono al lavoro per un bando triennale.

Ed eventualmente dovrà essere trovato anche un posto alternativo a quello attuale, considerando che ad inizio novembre dovrebbero partire i lavori di riqualificazione dell’intera area, già annunciati dal vicesindaco Magliani, attraverso l’impiego dei fondi del Pnrr.

