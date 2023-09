CIVITAVECCHIA – «Ora Civitavecchia sa di poter accogliere le sfide del futuro, a partire da Giubileo 2025 e Expo 2030. Il perno sul quale agire per azionare la leva dello sviluppo nel prossimo decennio è il nostro territorio». Così il Sindaco Ernesto Tedesco commenta l’approvazione, da parte della giunta regionale del Lazio, dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione, il Comune di Civitavecchia e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per lo sviluppo delle programmazioni infrastrutturali, sostenibili, della città di Civitavecchia e sul territorio dell'area vasta.

«La decisione della giunta Rocca rappresenta il riconoscimento del lavoro che abbiamo incessantemente svolto negli ultimi mesi, teso a far capire che Civitavecchia – ha spiegato il primo cittadino - può rappresentare un modello di sviluppo esemplare per armonizzare gli spazi urbani e portuali, modello da riproporre poi nelle altre città sedi di scali marittimi. La fitta corrispondenza tra l’Amministrazione e la Regione Lazio, che ho personalmente attivato dopo l’incontro avuto lo scorso maggio col Presidente Rocca, ha quindi trovato una risposta rapida, convinta e concreta. Quello che stiamo pianificando, attraverso lo storico accordo Italcementi-Fiumaretta e con tutte le altre iniziative assunte negli ultimi anni tra Comune e Autorità di sistema, è un processo capace di riqualificare la città aprendo al contempo nuovi spazi al porto. Una visione profondamente funzionale del territorio nel suo insieme, che si impone ora a livello regionale e prossimamente nazionale, grazie all’interessamento diretto del Ministero dei Trasporti, e che sarà capace di attirare ingenti investimenti pubblici e privati. Ringrazio quindi gli advisor dell’Asp finance, per aver saputo bruciare un’altra tappa del percorso che porterà la città ad avere collegamenti più funzionali, attivare rigenerazioni urbanistiche e candidarsi ad hub portuale primario – ha concluso Tedesco - in vista dei grandi appuntamenti internazionali dei prossimi anni, con benefici tangibili al suo sistema economico ed infrastrutturale».