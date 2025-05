CIVITAVECCHIA – Il Comune di Civitavecchia parteciperà anche quest’anno all’iniziativa nazionale “Pulifondali e Pulispiagge”, promossa dalla FIPSAS in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’appuntamento è fissato per giovedì 5 giugno alle ore 11.00 presso la Marina, dove i volontari saranno impegnati in un’importante attività di pulizia del litorale cittadino, contribuendo concretamente alla salvaguardia dell’ambiente marino e costiero.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Assessore al Lavoro e al Turismo Piero Alessi, che ha sottolineato l’importanza di queste azioni di cittadinanza attiva e di sensibilizzazione ambientale: «Partecipare a una campagna di respiro nazionale come questa – ha dichiarato – è motivo di orgoglio e un’occasione per valorizzare il nostro territorio, promuovendo nel contempo comportamenti virtuosi a tutela del mare».

Apprezzamento è stato manifestato anche dal Sindaco Marco Piendibene, che ha ringraziato la FIPSAS, il Corpo delle Capitanerie di Porto, e tutti i volontari e le associazioni coinvolte, sottolineando come iniziative di questo tipo rafforzino il legame tra la comunità e il proprio patrimonio naturale.

Civitavecchia si unisce così alle oltre 40 località italiane che, in contemporanea, saranno protagoniste di questa importante giornata dedicata alla protezione dell’ambiente.

“Questa iniziativa rappresenta un’occasione concreta per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della tutela del nostro ecosistema marino. Il coinvolgimento dei volontari dimostra quanto sia forte, a Civitavecchia, il senso di responsabilità ambientale», ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Giannini.