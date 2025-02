«Continua a destare forte preoccupazione lo stato di incuria e degrado che caratterizza la nuova area del cimitero comunale di Viterbo».

A parlare è Luisa Ciambella, consigliera comunale di Per il bene comune che ha presentato un’interrogazione.

«Numerose segnalazioni dei cittadini - prosegue - evidenziano disservizi gravi, tra cui il malfunzionamento degli ascensori, che risultano spesso guasti o fuori servizio, rendendo estremamente difficoltoso l’accesso ai loculi situati nei piani superiori, soprattutto per le persone anziane e con difficoltà motorie».

Luisa Ciambella afferma che «sempre più cittadini stanno documentando con foto e video lo stato di abbandono della struttura, denunciando in particolare le condizioni delle coperture dei corridoi, ormai per la maggior parte rotte o divelte. Una situazione che, oltre a compromettere il decoro del luogo, rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza dei visitatori».

A rendere ancor più preoccupante il quadro generale, secondo la consigliere, «un recente episodio che ha visto un foglio di “carta catramata” staccarsi dal tetto e finire penzolante a ridosso di una fontanella dell’acqua, rappresentando un evidente pericolo per l’incolumità delle persone che si recano quotidianamente al cimitero per rendere omaggio ai propri cari».

Ciambella quindi va alla carica.

«Di fronte a questa situazione inaccettabile, ho ritenuto necessario presentare un’interrogazione comunale per sensibilizzare l’Amministrazione sulla necessità di un intervento tempestivo. L’obiettivo è quello di sollecitare il ripristino della piena funzionalità di tutti i servizi presenti, la messa in sicurezza delle strutture danneggiate e un’attenzione costante alla manutenzione del cimitero. Il cimitero - osserva - è un luogo di raccoglimento e memoria che merita rispetto, decoro e soprattutto cura. I cittadini non possono più tollerare questa condizione di abbandono e chiedono risposte e azioni concrete per restituire dignità a uno spazio di fondamentale importanza per la comunità».