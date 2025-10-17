CIVITAVECCHIA – Ripartono i lavori per la realizzazione della pista ciclabile, il maxi progetto per unire il porto al Castello di Santa Severa. Da Palazzo del Pincio, infatti, con una breve nota rendono noto che da ieri è tornato attivo il cantiere «in via Aurelia Sud - corsia lato monte, tratto compreso tra la strada del Marangone e via Attilio Bandiera e in via Aurelia Sud - lato mare del tratto compreso tra via A. Bandiera e il civico numero 50, per i quali si prevede il temporaneo di restringimento della carreggiata e quando necessario di senso unico alternato. Il tempo previsto per l'esecuzione dell'intervento – concludono dal Pincio - è di circa 4 settimane. I lavori proseguiranno poi in direzione del centro cittadino».

