CIVITAVECCHIA – «Il nostro obiettivo è creare un collegamento sostenibile fra Civitavecchia e Santa Marinella, favorendo gli spostamenti in bicicletta lungo la costa e riqualificando aree strategiche come Piazza Betlemme e Largo Marco Galli. Questa pista ciclabile sarà un’infrastruttura chiave per il territorio, con benefici tangibili sia per la qualità della vita dei cittadini sia per l’attrattività turistica».

Con queste parole l’assessore all’Ambiente, Stefano Giannini, ha commentato l’avvio del progetto Dal Porto al Castello, per il quale il Comune di Civitavecchia ha ufficialmente affidato i lavori. L’iniziativa, realizzata in partenariato con Santa Marinella, prevede la costruzione di un percorso ciclabile lungo circa 25 chilometri, con punti di sosta nell’area archeologica di Castrum Novum.

L’investimento complessivo ammonta a 5.130.919 euro, di cui 2,7 milioni destinati a Civitavecchia, coperti per 1.203.300 euro da fondi comunali e per 1.496.700 euro dalla Regione Lazio. «I lavori inizieranno il 30 marzo – ha dichiarato Giannini – e la loro durata stimata è di circa un anno e mezzo, salvo imprevisti. Procederemo in sinergia con Santa Marinella, ma Civitavecchia è capofila del progetto e garantirà il coordinamento dell’opera per mantenere l’omogeneità del percorso».

L’opera non si limiterà alla pista ciclabile, ma avrà un impatto significativo anche sulla riqualificazione del lungomare. «La pista rientra in un piano più ampio, che comprende anche le spiagge e il progetto della cosiddetta "barriera soffolta". A breve partiranno i lavori per questa infrastruttura, mentre stiamo già candidando un ulteriore progetto a finanziamento per completare il tracciato ciclabile nella parte relativa alla spiaggia» ha spiegato l’assessore. Un’attenzione particolare è stata riservata alla sicurezza dei ciclisti.

«Stiamo studiando soluzioni per favorire una convivenza sicura fra auto e biciclette. Tra queste, la realizzazione di un parcheggio interrato su Largo Marco Galli, che fungerà da snodo strategico: permetterà di lasciare l’auto e passare facilmente alla mobilità ciclabile, riducendo così il traffico in superficie e il rischio di incidenti» ha aggiunto l’Assessore. Il progetto rappresenta un passo significativo per la mobilità sostenibile e la valorizzazione del territorio, inserendosi in una visione più ampia di sviluppo ambientale e turistico del litorale.

