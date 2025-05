CIVITAVECCHIA – Un nuovo passo verso il ritorno del Centro per l’Impiego a Civitavecchia. È prevista per giovedì 15 maggio alle ore 9:30, presso la sede del servizio 3 – Ufficio edilizia urbanistica, la seduta pubblica preliminare per la verifica dei plichi pervenuti in risposta all’avviso pubblico indetto dal Comune per individuare una sede idonea ad accogliere il servizio. A comunicarlo è la commissione nominata con determinazione dirigenziale n. 1898 del 18 aprile 2025. La seduta , rappresenta un passaggio tecnico fondamentale nel percorso già avviato dall’amministrazione comunale, che nei mesi scorsi aveva ufficializzato l’impegno a riportare il servizio a Civitavecchia, dopo anni di trasferimento a Tarquinia. Ai partecipanti che hanno presentato la propria proposta nei termini previsti sarà inviata una comunicazione ufficiale tramite PEC; in assenza, verrà tentata una notifica anche tramite messi comunali, «ai fini di maggiore trasparenza», specifica il Comune. A disposizione, come previsto dalla delibera regionale dello scorso dicembre, ci sono oltre 350mila euro, ripartiti tra l’acquisto (247.500 euro) o la ristrutturazione (95.269 euro) di un immobile adatto. L’obiettivo è valutare la disponibilità di locali sul territorio e, successivamente, procedere all’acquisto o adeguamento degli spazi, compresa l’eventuale sede comunale in via Togliatti 7. Il ritorno del Centro per l’Impiego a Civitavecchia è considerato un tassello strategico per il rilancio dell’occupazione e per facilitare il dialogo tra cittadini, imprese e istituzioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA