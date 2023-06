LADISPOLI - Al via il bando per la realizzazione dei lavori di restyling del Castellaccio dei Monteroni. Ad annunciare il passo in avanti per il recupero di uno dei beni archeologici della città balneare è stato il consigliere Filippo Moretti. «Con l’approvazione della delibera per il progetto esecutivo e la procedura di indizione gara affidata alla stazione appaltante di Città Metropolitana, oggi l’amministrazione comunale ha compiuto un altro passo avanti verso il recupero del Castellaccio», ha detto Moretti che, con l’assessore Veronica De Santis e l’ingegner Paolo Pravato, ha curato l’iter per ottenere il finanziamento sul bando nazionale per la rigenerazione urbana e, successivamente dai fondi Pnrr. «All’originaria somma di 3.150.000 euro - ha proseguito Moretti - si è appena aggiunta un’integrazione di 376.663 euro che abbiamo richiesto per compensare l’aumento dei costi dei materiali e dei servizi che verranno impiegati nell’esecuzione dell’opera. Da considerare che si è giunti a questo importante risultato dopo avere recuperato il pieno possesso del Castellaccio estromettendo un partner che ci era stato imposto e che, per inerzia, aveva per anni tenuto bloccato l’iter di recupero di questo importante bene pubblico. La struttura, che ricordiamo è l’unico bene di interesse storico-architettonico di proprietà comunale, sarà destinata ad ospitare mostre, esposizioni museali, eventi culturali ed enogastronomici, manifestazioni e mostre su prodotti tipici e diverrà uno dei luoghi nei quali sarà possibile celebrare matrimoni ed unioni civili. Nel progetto di recupero è inclusa anche la “stalla” esterna al Castello e tutta l’area verde circostante, che già da qualche mese sono state affidate alle cure del comitato di quartiere dei Monteroni. Insomma, un altro impegno reso e rispettato – ha concluso Moretti - presto uno dei beni più preziosi del nostro territorio tornerà finalmente a nuova vita e nella piena disponibilità dei cittadini di Ladispoli».

©RIPRODUZIONE RISERVATA