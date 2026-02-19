Anas non avrebbe i soldi per la manutenzione ordinaria della Cassia. È quanto riferisce il sindaco di Bolsena, Andrea Di Sorte, all’esito dell’incontro voluto dal prefetto Pomponio per fare il punto sullo stato dell’arteria e, soprattutto, per riportare il focus sulla questione della sicurezza dopo gli ultimi drammatici incidenti mortali.

«Esco da questa riunione abbastanza preoccupato - ha detto Di Sorte in un video postato sui social - perché Anas non ha portato le risposte che ci aspettavamo. Anzi, ha detto che c’è un problema di natura economica dietro la manutenzione ordinaria della Cassia. Ci sarà un nuovo aggiornamento tra un mese perché cercheremo di sollecitare ulteriormente la società». Il sindaco di Bolsena elenca poi le problematiche: lo sfalcio dell’erba, la pulizia delle cunette, lo stato dell’asfalto mancante in alcuni tratti.

Le condizioni della Cassia non riguardano solo la sicurezza ma anche il decoro. Di Sorte ricorda che Bolsena non può accogliere i turisti in quelle condizioni. «Venire a Bolsena e trovare l’erba alta è anacronistico per una città come la nostra che sta investendo sulla promozione e sul turismo». Il sindaco avverte: «Se non verrà tagliata l’erba metteremo i cartelli dove daremo la responsabilità alla società e saremo informazioni rispetto a quello che la società metterà in campo in questi mesi».