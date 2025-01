Carnevale viterbese, domani la “prova del centimetro”. È tutto pronto per valutare se la nona edizione del Carnevale di Viterbo, rinata per volontà e intuizione di Lucio Matteucci, potrà svolgersi nel tradizionale percorso della sfilata dei carri (fissata quest’anno per sabato grasso 1° marzo) da Porta Romana passando per via Cavour, via Ascenzi, via Marconi e piazza Verdi con danza in piazza finale. I lavori a piazza del Comune, di cui non si conoscono ancora le tempistiche, potrebbero essere un impedimento insormontabile per il transito dei sei carri allegorici, già ufficializzati, nella strettoia a “esse” in mezzo alla piazza. Proprio per vedere sul campo se, la grandezza dei carri, permetterà la parata transitando lungo tutta piazza del Comune, domani Lucio Matteucci e gli organizzatori faranno un sopralluogo sul posto armati di centimetro e misureranno la larghezza dei mezzi allegorici in relazione alla strettoia.

«La prova di domani sarà necessaria – dice il patron del Carnevale viterbese - perché se riusciamo a passare nella strettoia di piazza del Comune, con mezzi che arrivano fino a 11 metri di lunghezza, bene, altrimenti dovremo cambiare percorso e passare per corso Italia».

Il tutto è avvolto da una grande incognita perché l’ipotesi B, ossia fare transitare il corteo allegorico da corso Italia, «è un pericolo – continua Matteucci – in quanto c’è troppa gente e potrebbe essere pericoloso passarci con i carri vicini. Se riuscissimo a passare dalla strettoia sarebbe eccezionale».

L’appuntamento è per domani alle 14.20 dentro Porta Romana. «Verrà chiuso tutto il percorso – continua Matteucci – e, se riusciamo subito a passare, alle 14.40 sarà già tutta finita la prova, se invece i carri si incastrano lì sarà un problema perché bisognerà fare retromarcia. Non potevamo arrivare al giorno della sfilata con l’incognita».

È tutto appeso a un filo, quindi, e il cantiere di piazza del Plebiscito torna a fare parlare di sé dopo avere già bloccato nientemeno che il Trasporto straordinario della Macchina di Santa Rosa per il Giubileo. «Alle 14.20 partiremo da dentro Porta Romana con i trattori e i carrelli – continua Lucio Matteucci – e speriamo di passare subito perché, altrimenti, dovremo cambiare tutti i piani di sicurezza e il percorso: non oso immaginare cosa potrebbe succedere se i carrelli si incastrassero durante la prova. Fare retromarcia sarebbe lungo, ritornando a Porta Romana, con il blocco del traffico gestito dalla polizia locale. Ci auguriamo di non dovere spostare i carri sul corso perché c’è poco spazio e ci sarà tantissima gente».

Per la prova di domani saranno attivo anche personale del settore lavori pubblici del Comune di Viterbo che, in caso di problemi, sposteranno le transenne e le fioriere. Quest’anno i carri allegorici in corteo saranno: Orsi polari ed eschimesi; I Rocchettini; Pagliacci tropicali; Semo a corto di fiato; Le quattro stagioni e I giardini dell’Eden.