CIVITAVECCHIA – Il Comune di Civitavecchia informa che è stata disposta la riapertura dei termini dell’Avviso Pubblico relativo all’assegnazione e alla gestione dell’impianto sportivo comunale denominato “Campetti di San Liborio”, situato in via Giulio Cerruti. L’iniziativa mira a garantire una gestione efficace e partecipata di uno spazio di fondamentale importanza per le attività sportive e ricreative del quartiere e dell’intera comunità cittadina.

I soggetti interessati potranno presentare le proprie istanze fino al 13 febbraio prossimo, rispettando le stesse condizioni e modalità già stabilite nell’Avviso Pubblico originario del 14 novembre 2025. La misura rappresenta una nuova occasione per operatori, associazioni sportive e realtà locali di assumere la conduzione di una struttura pubblica, contribuendo allo sviluppo dell’attività sportiva e alla promozione di iniziative sociali e culturali nell’area di San Liborio.

Tutta la documentazione necessaria è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia e sull’Albo Pretorio online, dove sono disponibili i moduli per la presentazione delle istanze e le linee guida dettagliate per partecipare. L’Amministrazione comunale invita tutti gli interessati a prendere visione dei documenti per rispettare correttamente i termini e le modalità di candidatura.

L’avviso si inserisce nel più ampio progetto dell’Amministrazione per valorizzare gli impianti sportivi cittadini, favorendo una gestione trasparente e partecipata che possa rispondere alle esigenze della comunità e allo stesso tempo garantire un uso sostenibile e sicuro delle strutture pubbliche. I Campetti di San Liborio, infatti, rappresentano un punto di riferimento per giovani, famiglie e associazioni sportive locali, che trovano in questo spazio un luogo di aggregazione e crescita sociale.

Con questa riapertura dei termini, il Comune ribadisce la propria attenzione verso la promozione dello sport e delle attività ricreative, sottolineando come la gestione condivisa degli impianti possa contribuire a rendere più vivibili i quartieri e a creare nuove opportunità per cittadini e associazioni del territorio.