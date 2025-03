CIVITAVECCHIA – «Un passaggio importante che restituisce alla gestione pubblica un’area di grande valore ambientale e sociale». Così il sindaco Marco Piendibene ha commentato con soddisfazione la conclusione della procedura che ha portato alla restituzione dell’area del campeggio della Frasca all’Arsial. Un obiettivo, ricordano da Palazzo del Pincio, perseguito con determinazione e portato a termine con grande pazienza, completando un percorso che la precedente amministrazione aveva iniziato.

«Un ringraziamento va all’ufficio legale del Comune per l’impegno e la professionalità con cui ha seguito l’iter – ha aggiunto Piendibene – consentendoci di giungere a questo risultato». Sulla stessa linea l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini. «La Frasca torna nell’alveo dell’iniziativa pubblica, con la possibilità di sviluppare in futuro progetti in grado di valorizzarla nel pieno rispetto della tutela ambientale. Un risultato – ha sottolineato – che rappresenta un segnale chiaro della volontà dell’Amministrazione di operare concretamente per la difesa e il rilancio del nostro patrimonio naturalistico».

L’Amministrazione Comunale continuerà a lavorare affinché il sito possa essere fruito in modo sostenibile, garantendo il rispetto delle normative vigenti e la salvaguardia dell’area.