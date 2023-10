FIUMICINO - Il Comune di Fiumicino rende noto che ci saranno alcune novità, in via speriementale, per quanto riguarda l’accesso all’ufficio anagrafe.

In particolare, la sperimentazione perenderà il via dal 16 ottobre 2023 e terminerà 28 febbraio 2024.

Durante questa fascia temporale gli uffici anagrafe delle sedi di Fiumicino e di Palidoro, riceverannosolo tramite appuntamento prenotato online sul sito del comune per i seguenti servizi:

carte d'identità; dichiarazioni di residenza.

«Sarà possibile prendere l'appuntamento - spiega il Comune di Fiumciino - tramite l'homepage del sito istituzionale, nella parte Servizi Telematici, cliccando sull'icona "Prenotazione CIE -cambi di residenza».