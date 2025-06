CIVITAVECCHIA – Amministrazione assente su Borgata Aurelia? La squadra guidata dal sindaco Piendibene non ci sta e replica alle accuse arrivate nei giorni scorsi dall’opposizione.

«Chi oggi punta il dito, ieri - quando era alla guida della città – ha promosso e approvato un’operazione che riteniamo tuttora profondamente sbagliata: l’acquisizione delle aree del quartiere da parte del Comune, acquistate dall’imprenditore Marzano a condizioni che abbiamo sin da subito denunciato come un vero e proprio regalo. L’attuale maggioranza, allora all’opposizione – hanno spiegato da Palazzo del Pincio - lo dichiarò pubblicamente in più occasioni, sottolineando le criticità e le implicazioni negative di quella scelta. La stessa opposizione, inoltre, aveva annunciato investimenti per circa 9 milioni di euro sul quartiere, investimenti che però non si sono mai stati effettivamente impegnati e dunque tradotti in opere reali né in benefici per i cittadini. Oggi, l’Amministrazione non vuole fare promesse non mantenibili e agirà con programmazione e trasparenza».

E così spiegano come, dall’inizio del mandato, siano stati avviati sul quartiere diversi interventi, «seguendo una linea precisa che parte da un principio elementare ma fondamentale: evitare sprechi e operare in modo coordinato. È per questo che prima di procedere ai lavori di rifacimento del manto stradale, si è scelto di portare avanti la progettazione e realizzazione del nuovo impianto di pubblica illuminazione, così da non dover successivamente rompere nuovamente le strade per interventi a rete. Il progetto di pubblica illuminazione, (affidato a Enel Sole tramite convenzione Consip, e che prevede l’installazione di oltre 300 nuovi punti luce in città, una cospicua parte dei quali riguarderà Borgata Aurelia), partirà nel 2025, una volta completata la progettazione e ottenute le autorizzazioni paesaggistiche. Contemporaneamente – hanno aggiunto – è stato redatto il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del sistema viario, che riguarda Viale Rossini, Piazza Piccolomini, Via Perosi e Via Cilea, per un valore complessivo di un milione di euro, già inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche. Anche in questo caso, si attende l’autorizzazione della Soprintendenza per avviare i lavori».

Inoltre sono stati già eseguiti interventi sulla rete fognaria per le acque meteoriche (via Rossini), «mentre altri sono stati formalmente richiesti ad Aceae sono in attesa di programmazione. A questi si aggiungono opere finanziate con fondi Pnrr – come la riqualificazione di due alloggi in piazza Strauss – e un lavoro sistematico sul verde pubblico, con sfalci, lotta alla processionaria, censimento delle alberature e avvio delle pratiche per l’abbattimento di dieci alberi ritenuti pericolosi – hanno aggiunto – chi parla oggi di assenza, ieri ha lasciato promesse non mantenute e scelte che ritenevamo e riteniamo discutibili. Noi abbiamo preferito operare senza annunci. Le opere in corso e quelle in programma – hanno quindi concluso dal Pincio – dimostrano che per questa Amministrazione Borgata Aurelia non è affatto una periferia dimenticata, ma una parte integrante della città su cui stiamo investendo con responsabilità e visione».