CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione comunale informa che «la Giunta ha predisposto tutti gli atti necessari all’approvazione del bilancio, consentendo così all’Ente di arrivare pronto alla chiusura entro il 31 dicembre: un risultato che, per il secondo anno consecutivo – e per la seconda volta nella storia del Comune – permette di evitare anche un solo giorno di esercizio provvisorio, a conferma del rispetto del lavoro degli uffici e della solidità del percorso amministrativo intrapreso».

Il bilancio per il 2026 copre integralmente le spese obbligatorie «e tiene conto – hanno aggiunto dal Pincio – del venir meno del contributo straordinario di Enel, inserito per anni nel bilancio corrente e capace di incidere per oltre il 10% sulle entrate dell’Ente. In questo quadro complesso, e pur nell’inevitabile riduzione dei servizi offerti alla cittadinanza, l’Amministrazione ha scelto la strada della responsabilità, della prudenza e della tutela dei servizi fondamentali».

Il Sindaco Marco Piendibene esprime un sentito ringraziamento all’assessore al Bilancio Florinda Tuoro, al dirigente Francesco Battista e agli uffici comunali per il lavoro alacre svolto, oltre che alla maggioranza che sostiene la Giunta, definendola «una squadra compatta, seria e granitica, che ha affrontato con pieno senso istituzionale una delle fasi più delicate della programmazione finanziaria della storia dell’Ente, dimostrando attenzione, rispetto per il ruolo degli uffici e piena consapevolezza delle sfide strutturali che la città ha davanti».