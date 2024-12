CIVITAVECCHIA – Approvato dalla maggioranza, con l’astensione dei consiglieri di opposizione, il bilancio consolidato 2023 del Comune di Civitavecchia, con la delibera illustrata ieri all’aula Pucci dall’assessore Florinda Tuoro. «Si tratta - ha spiegato . della fotografia dei conti aggregati delle varie situazioni economico finanziarie dell’ente e delle sue partecipate». In particolare si prende in considerazione la partecipazione del 5% in Atcl e soprattutto quella al 100% in Civitavecchia Servizi Pubblici. « La partecipazione detenuta consente di aumentare il valore del conto economico del Comune che ha chiuso con un risultato d’esercizio positivo di 1,138 milioni di euro - ha spiegato ancora Tuoro - l’apporto delle partecipate al Comune è di 18mila euro; poco più di 17mila euro circa per Csp e il resto Atcl. Il dato è sicuramente positivo, con l’unica società partecipata al 100% che ha chiuso il 2023 con un utile, seppur minimo. Questo avvalora la scelta di gestire ancora in house i servizi pubblici locali». Ma occhio ai conti, hanno raccomandato dall’opposizione, «perché il Comune non avrebbe modo di intervenire di nuovo per eventuali operazioni di risanamento», come confermato dal capogruppo FdI Grasso.

LE DELEGHE – In apertura di seduta il sindaco ha ufficializzato le ultime deleghe conferite. Il consigliere comunale del M5S Dario Menditto si occuperà di contenimento dell’inquinamento navale. A Pierfranco Peris la delega a salute e sicurezza, a Roberta Galletta al patrimonio storico con particolare riferimento a cimitero e tradizioni cittadine. Paolo Accardo sarà delegato del quartiere Campo dell’Oro, Manolo Scilipoti del quartiere De Sanctis, Alessio Mosca per l’Uliveto, Flavio Tarantino per San Gordiano, Fabrizio Stefanini per San Liborio. Giovanni De Angelis è delegato alla caccia, Elisa Calderai alla tutela degli animali, Marcello Della Gatta al marchio De.co, Viviana Astuti agli eventi benefici a favore delle associazioni che si occupano di inclusione e disabilità, Antonio Mancinetti per i rapporti con forze armate e associazioni combattentistiche e d’arma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA