CIVITAVECCHIA – Portare l’estate nei quartieri, dove spesso mancano occasioni di festa, socialità e visibilità. È questo l’obiettivo di “Battiti di Quartiere”, la nuova iniziativa promossa dal Comune insieme a DM Production, frutto dell’unione d’intenti tra l’assessore al Commercio Enzo D’Antò e il delegato allo Sport Patrizio Pacifico. I due stavano lavorando su progetti distinti, ma complementari: rilanciare il commercio di prossimità e promuovere lo sport nei quartieri. Ne è nato un format che mette insieme cultura, musica, attività sportiva e partecipazione civica. Il festival si articolerà in tre serate: il 28 giugno a Borgata Aurelia, il 5 luglio a San Liborio e il gran finale il 12 luglio a Campo dell’Oro. In ogni appuntamento le piazze diventeranno palcoscenici: i commercianti del quartiere potranno allestire stand gratuitamente, mentre le associazioni sportive coinvolgeranno il pubblico con dimostrazioni e attività. A seguire, spazio alla musica: artisti locali si esibiranno con due brani, votati dal pubblico tramite app e, nella serata conclusiva, anche da una giuria tecnica. Tra i giurati: il produttore Rocco Palazzo, la cantante Alice Paba (madrina dell’evento), l’artista civitavecchiese Max Petronilli, il doppiatore Sacha Pilara e il presentatore Marco De Matteis. In palio, produzioni musicali professionali. «È una sperimentazione per superare una visione centrata solo sul centro storico», ha spiegato il sindaco Marco Piendibene al quale hano fatto eco l’assessore Enzo D’Antò che ha ribadito l’importanza di questi eventi, in grado di rilanciare i quartieri e Pacifico che ha evidenziato il ruolo dello sport come strumento di aggregazione. Le iscrizioni sono aperte su battitidiquartiere.musme.app. L’evento è organizzato con il supporto di Confcommercio, MusMe e Coffee Break. I criteri di valutazione? Tecnica vocale, interpretazione, carisma e originalità.

