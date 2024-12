CIVITAVECCHIA – Completare l’opera in tempo utile per la prossima stagione estiva. È la missione che si pone l’amministrazione comunale, come ribadito dal vicesindaco Manuel Magliani, all’indomani dell’approvazione in giunta del progetto esecutivo della rifioritura della barriera soffolta e ripascimento della spiaggia della marina. «L’opera - ha ricordato il vicensindaco, soddisfatto per questo ulteriore e decisivo passo in avanti dal punto di vista amministrativo - è stata progettata dall’Adsp nell’ambito degli accordi intercorsi e messa a disposizione del Comune e prevede l’accensione di un mutuo per un milione e trecentomila euro. Non appena ultimate le procedure con la Cassa depositi e prestiti potrà partire la gara con la prospettiva di ultimare i lavori in tempo utile per la prossima stagione estiva. Questa opera - ha ribadito Magliani - si inserisce nella più ampia pianificazione della costa e nelle attività di riqualificazione del litorale già avviate ed in corso di esecuzione per rendere più fruibile ed accessibile la nostra costa. Finalmente avremo una vera spiaggia al centro della città rispettando gli impegni assunti in campagna elettorale». La spiaggia, infatti, potrà essere ampliata di oltre 15-20 metri verso il mare, con la barriera soffolta già esistente che sarà riportata a 1,5 metri sotto il pelo dell’acqua, con la possibilità di arrivare fino a 0,50 in un secondo momento.

