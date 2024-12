CIVITAVECCHIA – «Nella giornata odierna l’ATER di Civitavecchia, a seguito degli accordi intercorsi con il Comune di Civitavecchia, sta effettuando un intervento atto a limitare l’impatto sulla viabilità cittadina del cantiere installato su Via Isonzo per il ripristino del muro di sostegno prospicente l’area ex INCIS».

La notizia arriva dall’ente di via Don Milani che spiega: «Tale attività, effettuata anche visto l’approssimarsi del periodo natalizio e dei relativi maggiori traffici veicolari, è stata sollecitata dal nuovo Commissario Straordinario che ha rilevato lo stallo dei lavori determinata da problematiche progettuali legate alle interferenze della nuova struttura da realizzare con gli immobili preesistenti. Tale interferenza ha determinato la necessità di riprogettare parte dell’intervento in accordo con il Comune e con la competente Soprintendenza. Della conclusione di tali opere l’ATER si farà carico attraverso l’apertura di un tavolo di confronto con il Comune di Civitavecchia ed il coinvolgimento di tutte le istituzioni e di tutte le proprietà coinvolte al fine di consentire, quanto prima, la fine dei lavori e la ripartizione dei relativi oneri».

